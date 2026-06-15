Москва15 июн Вести.Сокращенная в связи с праздничным днем рабочая неделя ожидает жителей РФ в начале ноября, когда в стране будут отмечать День народного единства, напомнило РИА Новости со ссылкой на доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г​​​. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Следующая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября отметила эксперт

Праздник придется на среду, поэтому рабочая неделя будет "разбита" на две части, переноса дней отдыха не будет.