Россиянам напомнили о предстоящей в ноябре короткой рабочей неделе Эксперт Рогалева: россиян в начале ноября ожидает очередная сокращенная неделя

Москва12 июл Вести.Граждан России в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства ожидает четырехдневная рабочая неделя.

Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

В текущем году этот государственный праздник выпадает на среду, 4 ноября, которая станет выходным днем.

В свою очередь, сенатор Айрат Гибатдинов уточнил, что в соответствии с трудовым законодательством продолжительность рабочего дня в предпраздничный вторник, 3 ноября, будет уменьшена на один час.