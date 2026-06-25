Юрист Южалин: россиян во второй половине ждут две короткие рабочие недели

Россиян во втором полугодии ожидают две короткие рабочие недели Юрист Южалин: россиян во второй половине ждут две короткие рабочие недели

Москва25 июн Вести.Во второй половине 2026 года граждан России ожидают две сокращенные рабочие недели, связанные с празднованием Дня народного единства и Нового года.

Об этом сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в интервью РИА Новости.

По его словам, первая укороченная рабочая неделя придется на период со 2 по 8 ноября. В течение этой недели сотрудники будут трудиться четыре дня, при этом вторник, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем. Вторая короткая рабочая неделя ожидается с 28 декабря по 3 января 2027 года, когда количество рабочих дней составит всего три.

Таким образом, для работников, занятых на пятидневной рабочей неделе, второе полугодие 2026 года будет включать 130 рабочих дней.

Общее количество выходных и праздничных нерабочих дней за этот период составит 54. Среди них отдельно выделяются нерабочий праздничный день 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что последний день года — 31 декабря — необходимо "раз и навсегда" сделать нерабочим днем.