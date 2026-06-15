В ноябре и декабре 2026 года россиян ожидают короткие рабочие недели

Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в 2026 году В ноябре и декабре 2026 года россиян ожидают короткие рабочие недели

Москва15 июн Вести.В ноябре и декабре текущего года россиян ожидают короткие рабочие недели, следует из производственного календаря, который изучило ТАСС.

Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя отмечается в сообщении

Уточняется, что предновогодняя рабочая неделя будет длиться с 28 по 30 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что последний день года — 31 декабря — необходимо "раз и навсегда" сделать нерабочим.