Москва15 июнВести.В ноябре и декабре текущего года россиян ожидают короткие рабочие недели, следует из производственного календаря, который изучило ТАСС.
Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделяотмечается в сообщении
Уточняется, что предновогодняя рабочая неделя будет длиться с 28 по 30 декабря.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что последний день года — 31 декабря — необходимо "раз и навсегда" сделать нерабочим.