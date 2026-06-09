В Госдуме призвали "раз и навсегда" решить вопрос с выходным 31 декабря Нилов призвал "раз и навсегда" объявить 31 декабря выходным днем

Москва9 июн Вести.Последний день года — 31 декабря — необходимо "раз и навсегда" сделать нерабочим днем. Такое мнение выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что дискуссии о продолжительности новогодних и майских праздников возникают регулярно.

Парламентарий в этой связи предложил перенести выходной день с 8 января на 31 декабря, чтобы сохранить общее количество нерабочих праздничных дней.

Что точно нужно сделать … 31 декабря выходным днем. Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится сказал Нилов в интервью ТАСС

Согласно Трудовому кодексу, в настоящее время 31 декабря не является праздничным днем, однако в последние годы власти переносят на эту дату один из выходных.

Так, в 2026 году новогодние праздники начнутся 31 декабря, поскольку эта дата выпадает на четверг, который будет объявлен нерабочим днем.

В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб полагает, что последний день года должен оставаться рабочим, а выходной следует перенести на май, чтобы обеспечить непрерывность весенних праздников.