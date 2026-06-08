Москва8 июн Вести.Последний день года должен оставаться рабочим, а выходной лучше перенести на май, чтобы сделать праздники непрерывными, считает заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Об это сообщил ТАСС.

Я до сих пор не понимаю, что 31 декабря выходной день. То есть все эти мероприятия на работе с шампанским проводят уже 30 декабря? Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днем. <...> 31 декабря как выходной день должен быть перенесен на майские праздники сказал общественник

Он также отметил, что январские праздники должны длиться с 1 по 7 января, поскольку не у всех есть возможность уехать в это время на отдых. Зато при переносе каникул на майские праздники граждане смогут "и в короткий отпуск съездить, на даче поработать", отметил Гриб.

Россияне отдыхают 31 декабря с 2021 года.