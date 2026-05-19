Москва19 мая Вести.В России следует ежегодно делать 1 мая рабочим днем. Это позволит уравновесить новогодние и майские выходные, заявила ИС "Вести" зампред комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

Ранее в Совете Федерации предложили сократить январские праздники, добавив дни к майским. Но, по словам Голышенковой, большинство россиян отдают предпочтение длинным новогодним праздникам. Для многих это возможность собраться вместе всей семьей. А идея продолжительных майских праздников в первую очередь находит поддержку среди дачников.

Страна у нас очень многообразная и обширная, далеко не все в майские праздники могут позволить себе поехать за город. Согласно соцопросам, ситуация неровная, большинство россиян все-таки предпочитают иметь длинные новогодние праздники. Мне кажется, что было бы здорово отщипнуть буквально три дня от зимних каникул, соединить майские первые и майские вторые, но там пробел достаточно большой между 1 мая и 9 мая. Поэтому я бы предложила 1 мая сделать трудовым днем, потому что это Праздник труда. И в этот день, рабочий день, 1 мая всем трудовым коллективам, чем бы они ни занимались, праздновать по-своему, не отвлекаясь от трудового процесса... И таким образом у людей есть и каникулы, и есть возможность действительно отпраздновать оба праздника