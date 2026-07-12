Россияне на последней неделе 2026 года будут работать лишь 3 дня Сенатор Гибатдинов: россиян перед Новым годом ждет трехдневная рабочая неделя

Москва12 июл Вести.Россиян в конце 2026 года ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов РИА Новости.

Как указано в утвержденном производственном календаре, новогодние выходные ждут россиян с 31 декабря по 10 января 2027 года.

Гибатдинов пояснил, что 31 декабря будет нерабочим днем, так как выходной день 4 января был перенесен.

Сенатор добавил, что такая мера позволит гражданам встретить Новый год, не выходя на работу в последний день декабря. Праздники продолжатся до 10 января 2027 года.

Ранее руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин заявил, что во второй половине 2026 года граждан России ожидают две сокращенные рабочие недели, связанные с празднованием Дня народного единства и Нового года.