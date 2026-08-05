У россиян будут еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре 2026 года

Россиянам напомнили еще о двух коротких рабочих неделях до конца 2026 года У россиян будут еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре 2026 года

Москва5 авг Вести.Россиян до конца 2026 года ожидают еще два периода с сокращенными рабочими неделями — в ноябре и декабре. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила в беседе с РИА Новости, что сокращенная рабочая неделя в ноябре связана с празднованием 4 ноября Дня народного единства, который в текущем году приходится на среду.

Вторая короткая рабочая неделя наступит в декабре и продлится три дня — с 28 по 30-е число.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя была в июне в связи с государственным праздником — Днем России.