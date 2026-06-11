День России в 2026 году: как отдыхаем 12 июня и где отметить праздник

12 июня вся страна отмечает один из самых значимых национальных праздников — День России. Это особенная дата, с которой началась история современного государства. В какие дни будут выходные в июне в связи с торжеством и какая у него история — в материале ИС “Вести”.

Что за праздник — День России

День России — государственный праздник, который символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство и гордость за свою страну. Он посвящен становлению страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.

Шагом к созданию новой России стало принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР), повлиявшей на дальнейшее устройство страны. И это датой стало 12 июня 1990 года.

Сегодня День России — повод вспомнить историю, культуру, достижения регионов и ценности, которые объединяют граждан. Для одних это городские программы, для других — семейный отдых, прогулка, музей или поездка за город.

Какого числа День России в 2026 году и как отдыхаем 12 июня

День России в 2026 году отмечается 12 июня. Дата выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут три дня отдыха подряд: пятница, суббота и воскресенье. 12 июня — нерабочий праздничный день, а значит, для большинства сотрудников это официальный выходной. Накануне, 11 июня, рабочее время сокращается на один час.

12 июня в 2026 году — официальный выходной. Если сотруднику нужно выйти на работу в праздничный выходной, применяются правила Трудового кодекса: день оплачивается в повышенном размере либо компенсируется другим днем отдыха.

День России 12 июня, российский флаг

История праздника: почему важна эта дата

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял исторический документ — декларацию о государственном суверенитете. Это стало первым официальным шагом к выходу России из состава Советского Союза и провозглашало приоритет Конституции и законов РСФСР над союзными законами. Также документ закрепил идеи политической и экономической самостоятельности, разделения властей и построения демократического государства.

С принятием декларации страна провозгласила приоритет своих законов, а через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. Сначала эта дата отмечалась как День принятия декларации о государственном суверенитете, и в 1994 году Ельцин присвоил 12 июня государственное значение.

В 1998 году президент предложил переименовать праздник и называть его Днем России. 1 февраля 2002 года вступили в силу положения нового Трудового кодекса РФ, после чего он и получил свое современное официальное название — День России — и стал символом рождения новой государственности в стране.

День независимости России: миф или факт

С 1992 по 2002 годов праздник нередко называли Днем независимости России. Действительно ли можно назвать эту дату днем независимости, если в 1990 году, согласно декларации, Россия не выходила из состава СССР?

Факт. Праздник официально существует и отмечается в России. Он связан с конкретным историческим событием — принятием декларации о суверенитете. Дата 12 июня закреплена в законодательстве как праздник, с 2002 года называемый День России.

Миф. Если подразумевать “независимость” как полное отделение от другой страны или внешнего управления, то название День независимости может быть спорным. В 1990 году РСФСР была частью Советского Союза, и декларация о суверенитете не означала немедленный выход из СССР, а скорее подчеркивала стремление к большей автономии. Полный распад Союза произошел в 1991 году, и некоторые считают, что именно этот момент более подходит для понятия “независимости”.

Так, дата праздника знаменовала обретение государственного суверенитета, но не выход из СССР. Другими словами, это скорее был шаг к большей автономии в составе Союза, а не провозглашение независимости. В 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ, праздник переименовали в День России, чтобы подчеркнуть единство страны, а не отделение от кого-либо.

СССР флаг ГЛ Фото: Globallookpress

Суть и значение праздника День России

День России выступает поводом выразить гордость за страну, вспомнить ее исторический путь, культурное наследие, достижения и ценности, которые объединяют население. Хотя 12 июня не связано с формальным выходом из состава СССР, дата символизирует начало процесса обретения государственности и новой национальной идентичности.

12 июня — не день независимости в юридическом смысле, а рождение новой России, основанной на идеях свободы, правового государства и демократии. Праздник можно назвать символом патриотизма и национального единства, напоминающем об ответственности за настоящее и будущее страны.

Традиции и символика Дня России

Значимость праздника подчеркивают государственные символы России: флаг, герб и гимн. Они становятся неотъемлемой и особенно заметной частью общественного пространства, напоминая о прошлом, настоящем и будущем страны.

Флаг России — триколор. Флаг Российской Федерации считается главным символом праздника. Белый, синий и красный — цвета, которые можно будет увидеть повсюду: на госучреждениях, жилых домах и автомобилях

Герб России — двуглавый орел. Исторический символ страны также используется в мероприятиях, посвященных Дню России, и часто украшает праздничную атрибутику: плакаты, открытки и тому подобное.

Гимн России. Почти ни одно официальное мероприятие на День России не обходится без торжественного исполнения гимна. Он отражает идеи величия страны, ее истории и сплоченности народа. Всегда, когда звучит гимн, принято вставать со своих мест.

На День России президент вручает государственные премии в Кремле и вместе с другими высокопоставленными лицами выступает с поздравительными речами. Во всех городах проводится торжественное поднятие флага под звуки гимна, а в Москве на Красной площади проходит церемония с участием первых лиц страны.

На главных площадях российских городов организуют масштабные концерты с участием звезд, а вечером запускают праздничный салют. Также 12 июня проходят массовые гуляния, флешмобы и фестивали на открытом воздухе. Могут проводиться патриотические акции, например, раздача ленточек триколора.

Флаг Российской Федерации

Как празднуют День России в 2026 году

День России отмечается по всей стране 12 июня: в крупных городах, небольших населенных пунктах, музеях, парках, культурных центрах и на центральных площадях. Форматы отличаются, но общая идея остается одной — подчеркнуть единство, разнообразие регионов и уважение к истории России.

Обычно в программу входят торжественные церемонии, народные гуляния, лекции, кинопоказы, спортивные активности, ярмарки, детские зоны и тематические экскурсии. В 2026 году праздник особенно удобен для семейного отдыха, потому что дает три дня отдыха с пятницы по воскресенье.

Перед посещением площадок лучше заранее уточнить время начала мероприятия, правила входа, необходимость регистрации и возможные ограничения по безопасности.

Мероприятия на День России в Москве

В Москве к 12 июня готовится широкая праздничная программа. Одним из заметных событий станет гала-концерт “Мой дом — Россия” в Государственном Кремлевском дворце 11 июня. Программа посвящена Родине, дому, семье, дружбе и единству жителей страны.

На ВДНХ в этот день запланированы несколько экскурсий: "ВДНХ: вчера, сегодня завтра", "Вместе мы — Россия" в музее славянской письменности и "Космические города России" в центре "Космонавтика и авиация". Гостей ждет интерактивная выставка роботов "Робостанция" — некоторые из них даже будут исполнять русские народные песни в национальных костюмах и собирать игрушки из деталей, распечатанных на 3D-принтере. Также организаторы подготовили показы фильмов и мультфильмов в музее кино и "Атоме".

В музее-заповеднике “Царицыно” 12 июня пройдет “Хоромарафон. Всероссийское многоголосие-2026”: выступления пройдут сразу на 15 площадках, а главным событием станет общий хор у Большого дворца.

Музей Победы также готовит праздничную программу. Там пройдут музыкальная гостиная и концерт духовых оркестров у колоннады. В программу включены произведения о России, ее истории, воинской славе и любимые песни разных поколений.

В московских парках, музеях и культурных центрах ожидаются мастер-классы, выставки, интерактивные зоны, семейные маршруты и праздничные концерты. О салюте официального объявления на момент публикации нет.

Москва, Красная площадь. День России, салют (ТАСС) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мероприятия на День России в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге к празднику 12 июня готовят насыщенную культурную программу. В Ротонде Мариинского дворца пройдет выступление “Пою тебе, мое Отечество!”, а в Мариинском-2 запланирована программа “Музыкальные династии Мариинского театра ко Дню России”.

В Парке Победы состоится “Фолк-пикник”, посвященный сказкам народов России, а в Михайловском замке пройдет программа с русской хоровой музыкой XIX века.

Среди других событий — концерт "Пой, Россия!" в Екатерининском собрании и "День России" в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. Часть мероприятий бесплатная, часть требует билетов или регистрации, поэтому расписание лучше проверить заранее.

Санкт-Петербург

Празднование в регионах России

В регионах России праздник проходит не менее разнообразно. В одних городах делается акцент на народные традиции и ремесла, в других — на молодежные форматы, спорт, лекции, исторические реконструкции и фестивали национальных культур. И почти во всех субъектах страны проводят акции с триколором, спортивные старты, выставки, экскурсии и церемонии вручения паспортов.

На Алтае в праздничные дни проходит фестиваль на Бирюзовой Катуни с народными гуляниями, мастер-классами и блюдами национальной кухни. В Тульской области намечается фестиваль “Россия — семья семей” с ярмаркой, национальными играми и флешмобом “Хоровод единства”.

Салют РИА Фото: РИА Новости

Частые вопросы о праздничном Дне России