Москва5 мая Вести.Работающие россияне, которые получают зарплату 10-го числа, в мае могут получить ее на два дня раньше — 8-го числа. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Она объяснила, что подобный перенос связан с тем, что день выплаты в последний месяц весны приходится на праздничный выходной день.

Если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне сказала собеседница агентства

Эксперт уточнила, что праздничные дни 1 и 9 мая включаются в расчетный период для определения среднего заработка. Это означает, что выплаты за указанные дни учитываются при расчетах наряду с другими начислениями.

Подобный подход позволяет избежать искажения среднего заработка из-за большого количества выходных в мае.

Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике в Екатерина Стенякина сообщила, что наличие праздничных дней не повлияет на размер окладов граждан по итогам последнего месяца весны.