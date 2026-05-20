Увеличенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе Шестерякова: повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе

Москва20 мая Вести.Специалисты, чья деятельность в мае пришлась на выходные и праздничные дни, могут рассчитывать на повышенную оплату труда.

Об этом сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина Ирина Шестерякова в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснила, что согласно Трудовому кодексу РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в увеличенном размере.

Шестерякова уточнила, что это касается всех категорий работников: как тех, кто получает фиксированный оклад, так и сотрудников с почасовой, сдельной оплатой или работающих по сменному графику. По словам профессора, оплата в размере не менее чем двойной тариф будет начисляться за фактически отработанные часы.

Она также добавила, что конкретные суммы и порядок оплаты могут быть дополнительно детализированы в коллективных договорах, локальных нормативных актах или индивидуальных трудовых соглашениях, заключаемых работодателем и работником.

Шестерякова напомнила о праве сотрудника, отработавшего в праздничный день, по собственному желанию получить дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты.

Ранее стало известно, что самый высокий уровень средней заработной платы в РФ в марте 2026 года был у среднего и высшего менеджмента и в области стратегий и инвестиций.