Исследование показало сферы с самыми высокими зарплатами в России Топ-менеджеры и инвесторы в марте 2026 года зарабатывали больше всех в РФ

Москва14 мая Вести.Самый высокий уровень средней заработной платы в РФ в марте 2026 года был у среднего и высшего менеджмента и в области стратегий и инвестиций, сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты анализа зарплатных предложений hh.ru.

В марте 2026 года самую высокую заработную плату предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, на втором месте - стратегии и инвестиции - 129,8 тысячи рублей отметили в исследовании

На третьем месте оказалась сфера логистики с зарплатой в 123 тысячи рублей.