Москва14 маяВести.Самый высокий уровень средней заработной платы в РФ в марте 2026 года был у среднего и высшего менеджмента и в области стратегий и инвестиций, сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты анализа зарплатных предложений hh.ru.
В марте 2026 года самую высокую заработную плату предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, на втором месте - стратегии и инвестиции - 129,8 тысячи рублейотметили в исследовании
На третьем месте оказалась сфера логистики с зарплатой в 123 тысячи рублей.