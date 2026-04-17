В IT-отрасли, финтехе и креативной индустрии могут ввести четырехдневку ФНПР: в IT-отрасли, финтехе и креативной индустрии можно ввести четырехдневку

Москва17 апр Вести.Четырехдневную рабочую неделю могут ввести в России в сфере IT, финтехе, а также в креативной индустрии. Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

По ее словам, которые приводит ТАСС, подобный график невозможно ввести в сферах тяжелой промышленности, строительстве, торговле, финансовом секторе и технологической.

В текущих условиях четырехдневная рабочая неделя может быть введена в IT-отрасли, финтехе, консалтинге, креативных индустриях и для офисных сотрудников - там, где результат важнее часов присутствия на рабочем месте сказала Нина Кузьмина

30 марта миллиардер Олег Дерипаска выступил с идеей ввести в России шестидневную рабочую неделю и увеличить продолжительность трудового дня до 12 часов.

Предложение было раскритиковано. Так, Кузьмина подчеркнула, что такие нововведения будут иметь катастрофические последствия для демографии. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил миллиардеру самому поработать год или другой на заводе простым рабочим. А депутат Алексей Нечаев сказал, что если Дерипаска хочет так работать, пусть и работает сам в таком режиме, но нельзя к этому остальных принуждать.

В итоге через несколько дней Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что всех услышал и что работа не волк, в лес не убежит.