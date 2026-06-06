Москва6 июнВести.Перехода России на шестидневную рабочую неделю не будет, это противоречит действующему Трудовому кодексу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Так она высказалась о предложении миллиардера Олега Дерипаски ввести "шестидневку" по 12 часов.
Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не приметсказала Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову
Она подчеркнула, что в России "есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности", руководство страны не будет нарушать.
По мнению Дерипаски, переход к 12-часовому рабочему дню и шестидневной рабочей неделе является единственным способом преодолеть серьезный экономический спад, который переживает Россия.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечал, что большинство людей физически не сможет работать по такому графику.
В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что необходимости вводить в РФ шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается.