Матвиенко: в РФ не рассматривается переход на шестидневную рабочую неделю

Матвиенко прокомментировала предложение Дерипаски ввести "шестидневку" в РФ Матвиенко: в РФ не рассматривается переход на шестидневную рабочую неделю

Москва6 июн Вести.Перехода России на шестидневную рабочую неделю не будет, это противоречит действующему Трудовому кодексу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она высказалась о предложении миллиардера Олега Дерипаски ввести "шестидневку" по 12 часов.

Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет сказала Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову

Она подчеркнула, что в России "есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности", руководство страны не будет нарушать.

По мнению Дерипаски, переход к 12-часовому рабочему дню и шестидневной рабочей неделе является единственным способом преодолеть серьезный экономический спад, который переживает Россия.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечал, что большинство людей физически не сможет работать по такому графику.

В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что необходимости вводить в РФ шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается.