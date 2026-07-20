Исследование: только 4% россиян хотели бы выйти на пенсию в возрасте до 40 лет

Опрос показал нежелание россиян слишком рано выходить на пенсию Исследование: только 4% россиян хотели бы выйти на пенсию в возрасте до 40 лет

Москва20 июл Вести.Россияне не хотят выходить на пенсию слишком рано. Как показал опрос сервиса «Работа.ру», до 40 лет на пенсию готовы выйти лишь 4% респондентов, пишет RT.

Возраст от 51 года до 60 лет считают приемлемым для выхода на пенсию 38% участников опроса. При этом еще 29% заявили о готовности работать и после 65 лет.

Для 17% комфортным выглядит возраст 61—65 лет, тогда как 12% хотели бы выйти на пенсию в 41—50 лет. Уйти на пенсию до 40 лет готовы лишь 4% респондентов говорится в сообщении

При этом, по словам экспертов, допускают для себя возможность работать после выхода на пенсию 77% респондентов.

Чаще всего об этом говорят участники в возрасте 35—44 и 45—54 лет — 80% и 79% соответственно говорится в сообщении

Там также отмечается, что чуть ниже такая готовность среди респондентов 55 лет и старше. В этой возрастной группе продолжать работать после выхода на пенсию готовы 74%.

В августе 2026 года в России проведут плановую корректировку пенсий для ряда категорий россиян. Как пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, прежде всего речь идет о беззаявительном перерасчете страховых пенсий по старости для пенсионеров, которые в 2025 году официально работали.