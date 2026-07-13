ВЦИОМ: 25% россиян считают, что старость наступает после 70 лет

Четверть россиян полагает, что старость наступает после 70 лет ВЦИОМ: 25% россиян считают, что старость наступает после 70 лет

Москва13 июл Вести.Число россиян, полагающих, что старость относится к возрасту старше 70 лет, составляет 25%, следует из результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

По данным аналитиков, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж.

Старость все сильнее отдаляется от россиян: 25% полагают, что она начинается после 70 лет, в 2017 году так думали 18% говорится в сообщении

Люди старшего поколения склонны называть цифры от 70 лет и выше, объясняя наступление старости ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.

Опрос был проведен 20 июня 2026 года при участии 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее директор Центра коллективного пользования ВолгГМУ, старший научный сотрудник научного центра инновационных лекарственных средств Роман Литвинов рассказал, что в мире активно разрабатываются технологии, которые не только помогут продлить жизнь людям, но и увеличить их активный период.