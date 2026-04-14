ВЦИОМ сообщил о росте числа одиноких людей в России

Москва14 апр Вести.Почти каждый второй житель России заметил рост числа одиноких людей в своем окружении за минувшие пять лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Согласно итогам исследования, 45% респондентов отмечают тенденцию к увеличению количества сограждан, проживающих в одиночку. Наиболее остро проблема одиночества воспринимается в восточной части страны: в Сибири об этом заявили 58% участников опроса, на Дальнем Востоке — 55%.

По оценке социологов, текущая доля тех, кто видит развитие данной тенденции, является максимальной за весь период наблюдений, начатых в 2010 году.

Председатель Научного совета аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов заявил, что происходящее обусловлено вторым демографическим переходом, который характеризуется снижением уровня рождаемости и ослаблением традиционных семейных связей.

Кроме того, эксперт указал на развитие индивидуализма. Он пояснил, что современные социальные механизмы — от индивидуальных условий трудовых договоров до персональных систем начисления пенсионных баллов — фактически подталкивают человека к самостоятельному формированию своей жизненной стратегии в отрыве от коллективных или семейных структур.

Опрос проводился специалистами ВЦИОМ 2 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

