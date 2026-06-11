Москва11 июн Вести.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, которые наглядно демонстрируют высокий уровень патриотических чувств среди жителей России. Абсолютное большинство респондентов испытывают гордость за свою страну и ее достижения.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте аналитического центра, 90% опрошенных граждан заявили, что гордятся историей России. Еще 87% респондентов испытывают чувство гордости за отечественную культуру и природные богатства, а 82% — за российский спорт и науку. В тройку основных эмоций, которые россияне испытывают, думая о своей Родине, вошли "гордость" (41%), "любовь" (39%) и "вера" (37%).

Социологи выяснили, что в основе чувства гордости лежат самоидентификация и личная связь со страной (29%), ее история (29%) и конкретные достижения (17%). Среди событий последних 10–15 лет, вызывающих у граждан наибольшую гордость, лидируют Олимпиада 2014 года (12%), а также воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста (10%). Опрос проводился 31 мая методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность, как отмечают во ВЦИОМ, не превышает 2,5%.