ВЦИОМ: опрос показал рост доверия друг к другу среди россиян за 20 лет

ВЦИОМ выяснил, что за 20 лет россияне стали больше доверять друг другу ВЦИОМ: опрос показал рост доверия друг к другу среди россиян за 20 лет

Москва10 июл Вести.Россияне за последние 20 лет стали больше доверять друг другу. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ со ссылкой на проведенный опрос.

Согласно результатам анкетирования, 78% граждан уверены, что, если они сломают ногу на улице, к ним почти сразу кто-нибудь подойдет. Это на 25% больше, чем в 2006 году.

60% думают, что потерянные документы и деньги нашедший вернет владельцу (+28 п.п. к 2006 г.) говорится в сообщении ВЦИОМ

При этом только 29% опрошенных верят тому, что слышат в личных беседах о других и собеседнике – это на 2% меньше, чем в 2006 году.

Индекс повседневного доверия людям вырос с 36 до 51 пункта за 20 лет, отмечается в сообщении аналитического центра.