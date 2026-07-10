Москва10 июлВести.Россияне за последние 20 лет стали больше доверять друг другу. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ со ссылкой на проведенный опрос.
Согласно результатам анкетирования, 78% граждан уверены, что, если они сломают ногу на улице, к ним почти сразу кто-нибудь подойдет. Это на 25% больше, чем в 2006 году.
60% думают, что потерянные документы и деньги нашедший вернет владельцу (+28 п.п. к 2006 г.)говорится в сообщении ВЦИОМ
При этом только 29% опрошенных верят тому, что слышат в личных беседах о других и собеседнике – это на 2% меньше, чем в 2006 году.
Индекс повседневного доверия людям вырос с 36 до 51 пункта за 20 лет, отмечается в сообщении аналитического центра.