Москва22 мая Вести.Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,8% российских граждан. Это следует из данных, опубликованных аналитическим центром ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 11 по 17 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,8% участников опроса следует из сообщения

При этом, как следует из результатов опроса, уровень одобрения деятельности Путина на посту главы государства составил 69,4%.

Вместе с тем исследование показало, что деятельность российского правительства одобряют 40,7% респондентов, а работу премьер-министра России Михаила Мишустина - 44,5% опрошенных россиян. О своем доверии главе кабмина РФ заявили 53,8% граждан.