Более 73% россиян заявили о доверии Путину по данным ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют более 73% населения Более 73% россиян заявили о доверии Путину по данным ВЦИОМ

Москва29 мая Вести.Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 73,7%, а его работу на посту главы государства положительно оценили 67,5% респондентов, согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,7% респондентов отмечается на сайте ВЦИОМ

Уровень доверия к председателю правительства России Михаилу Мишустину составил 53,1%, а положительную оценку работе премьер-министра и кабмина РФ дали 43% респондентов.

Опрос проводился в период с 18 по 24 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.