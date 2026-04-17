ВЦИОМ: 72% россиян заявили о доверии к Путину

Москва17 апр Вести.Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 72%, его работу на посту главы государства одобряют 66,7% респондентов. Данные следуют из результатов опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Уровень доверия председателю правительства РФ Михаилу Мишустину составил 54,6%, а положительно к работе кабинета министров относятся 44,7% респондентов.

Опрос проводился в период с 6 по 12 апреля 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.