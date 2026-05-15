Москва15 мая Вести.Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 72,1%. Об этом следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 4 по 10 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,1% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 66,8% говорится в материалах соцслужбы

Деятельность российского правительства одобряют 38,9% опрошенных, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 42,2% респондентов. О доверии главе кабмина РФ заявили 52,6% опрошенных.

Уровень поддержки "Единой России" составил 31,2%, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,6%, "Справедливой России" – 4,2%, а "Новых людей" – 9,1%.

По результатам опроса фонда "Общественное мнение", на момент 1 мая уровень доверия россиян Владимиру Путину составлял 73%.