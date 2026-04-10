Москва10 апр Вести.Большинство (74%) граждан РФ доверяют президенту России Владимиру Путину, 75% положительно оценивают его деятельность на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

При этом о недоверии президенту заявили 16% респондентов.

Кроме того, 47% россиян сообщили, что, по их мнению, правительство РФ работает скорее хорошо, 32% скорее недовольны работой кабмина.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценили 54% респондентов, не одобрили его деятельность 14%.