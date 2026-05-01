Москва1 мая Вести.Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 73%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Такое же количество граждан страны считают, что российский лидер хорошо выполняет свою работу.

О доверии Владимиру Путину заявили 73% россиян. Также большинство населения (73%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства говорится в сообщении

Положительно оценили работу правительства РФ 45% респондентов. В опросе ФОМ приняли участие 1,5 тысячи россиян.

17 апреля сообщалось, что уровень доверия россиян Путину составил 72%, его работу на посту главы государства одобряют 66,7% респондентов.