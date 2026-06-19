Москва19 июн Вести.Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по итогам опроса, проведенного с 8 по 14 июня, составил 73,3%. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ по итогам исследования среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Согласно результатам опроса, большинство участников исследования положительно оценили деятельность главы государства.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 67,7% говорится в сообщении

Деятельность правительства России одобряют 44% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 46% опрошенных. О доверии главе правительства заявили 56% участников исследования.

Среди руководителей парламентских партий наибольший уровень доверия зафиксирован у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова — 31,2%. Лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову доверяют 27,1% опрошенных, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,5%, главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 8,6%.

Уровень поддержки партий составил: у "Единой России" — 35,5%, у КПРФ — 10,9%, у ЛДПР — 9,4%, у "Новых людей" — 9,8%, у "Справедливой России" — 5,8%.