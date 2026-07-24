Москва24 июл Вести.Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 68%. Такие данные следуют из результатов опроса фонда "Общественное мнение", который проводился с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. жителей России.

О доверии Владимиру Путину заявили 68% россиян. Также большинство населения (70%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства говорится в исследовании

Работу правительства положительно оценили 46% опрошенных. При этом 51% участников исследования заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности.

Согласно данным опроса, уровень поддержки "Единой России" составил 33%. ЛДПР и КПРФ получили по 11%, партию "Новые люди" поддержали 7% респондентов, "Справедливую Россию"– 3%.

17 июля сообщалось, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Путину доверяют 71% россиян, а его работу на посту президента положительно оценивают 65,1% граждан.