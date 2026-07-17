Москва17 июл Вести.Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 71% россиян, а его работу положительно оценивают 65,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Недоверие главе государства выразили 24,4% респондентов, еще 23,4% заявили, что не одобряют его деятельность.

Согласно данным ВЦИОМ, деятельность правительства России положительно оценивают 45,6% участников опроса, а председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 56,1% респондентов.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за "Единую Россию" готовы были бы проголосовать 35,3% опрошенных, за КПРФ – 10,1%, "Новые люди" – 10,7%, ЛДПР – 8,2%, "Справедливую Россию" – 4%. Еще 10% респондентов выбрали непарламентские партии.

Ранее доверие к президенту составляло 72,3%.