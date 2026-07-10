Москва10 июл Вести.Около 72,3% россиян заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину, порядка 66% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации.

Согласно опросу, недоверие главе государства выразили 22,8%, а неодобрение его работы - 22,5%.

При этом работу правительства России одобряют 44,9% респондентов, не одобряют - 25,9%. Главе кабмина РФ Михаилу Мишустину доверяют 53,3% опрошенных, порядка 25,6% заявили о недоверии к нему.

Отвечая на вопрос, за какую партию человек предпочел бы проголосовать, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - "Новых людей", 10,4% - ЛДПР, 10,3% - КПРФ, 5,4% - партию "Справедливая Россия". Еще 7,3% опрошенных упомянули непарламентские партии.

Ранее ВЦИОМ подсчитал процент россиян, знающих о сентябрьских выборах в Госдуму.