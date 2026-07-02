ВЦИОМ: половина опрошенных россиян знает о выборах в Госдуму в сентябре

ВЦИОМ подсчитал процент россиян, знающих о сентябрьских выборах в Думу ВЦИОМ: половина опрошенных россиян знает о выборах в Госдуму в сентябре

Москва2 июл Вести.О выборах в Государственную думу проинформирован каждый второй россиянин. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "ЕДГ-2026: как партии планируют побеждать?" директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов пояснил, что ВЦИОМ всегда анализирует первый ключевой фактор – информированность о выборах.

Согласно последним данным, 53% смогли верно назвать дату, месяц, год выборов отметил социолог

Второй важный фактор - показатель декларируемого участия в выборах. По словам Мамонова, при опросах в последние четыре месяца о планах принять участие в выборах заявляют 64-66% опрошенных.

47% россиян в ходе наших опросов заявляют о том, что они с высокой долей уверенности примут участие в выборах продолжил представитель ВЦИОМ

Опросы выявили партию-лидера на предстоящих выборах и три политические силы, показатели которых примерно равны. 34% готовых пойти на парламентские выборы заявили, что поддержат "Единую Россию", 11% проголосовали бы за КПРФ, столько же за партию "Новые люди". 10% респондентов поддержали бы ЛДПР. "Справедливую Россию" готовы на выборах поддержать около7% опрошенных, а 7% россиян хотели бы проголосовать за партию, которая еще не представлена в парламенте.

Выборы в Госдуму пройдут в РФ 20 сентября 2026 года.