Песков рассказал о партийных предпочтениях Путина перед выборами Песков: всем известно, какую партию поддерживает Путин

Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам хорошо известно, какую политическую партию поддерживает глава государства Владимир Путин на выборах в Государственную думу.

Отвечая на вопрос журналистов о партийных предпочтениях президента в преддверии парламентской кампании, представитель Кремля не стал называть конкретную политическую силу.

Все знают, какую партию сказал Песков

В настоящее время в Государственной думе восьмого созыва представлены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Крупнейшей фракцией остается "Единая Россия", обладающая конституционным большинством в нижней палате парламента.

Выборы депутатов Государственной думы состоятся в сентябре 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.