Москва24 июнВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам хорошо известно, какую политическую партию поддерживает глава государства Владимир Путин на выборах в Государственную думу.
Отвечая на вопрос журналистов о партийных предпочтениях президента в преддверии парламентской кампании, представитель Кремля не стал называть конкретную политическую силу.
Все знают, какую партиюсказал Песков
В настоящее время в Государственной думе восьмого созыва представлены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Крупнейшей фракцией остается "Единая Россия", обладающая конституционным большинством в нижней палате парламента.
Выборы депутатов Государственной думы состоятся в сентябре 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.