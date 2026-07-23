Москва23 июлВести.Президент России Владимир Путин 27 июля намерен провести совещание с депутатами Государственной думы.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
Да, это такответил представитель Кремля на вопрос агентства
В материале указывается, что в ходе встречи будут обсуждаться результаты работы текущего созыва. Восьмой созыв Госдумы завершает свою работу. В сентябре будет избран следующий состав.
Ранее ЦИК России заверила списки всех партий, выдвинувших депутатов на выборы.