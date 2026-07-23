Владимир Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 27 июля Песков: Путин 27 июля планирует встретиться с депутатами Госдумы

Москва23 июл Вести.Президент России Владимир Путин 27 июля намерен провести совещание с депутатами Государственной думы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Да, это так ответил представитель Кремля на вопрос агентства

В материале указывается, что в ходе встречи будут обсуждаться результаты работы текущего созыва. Восьмой созыв Госдумы завершает свою работу. В сентябре будет избран следующий состав.

Ранее ЦИК России заверила списки всех партий, выдвинувших депутатов на выборы.