Зарубин: у Путина в планах совещание с правительством и работа с регионами

Путин на неделе проведет совещание с кабмином и продолжит работу с регионами Зарубин: у Путина в планах совещание с правительством и работа с регионами

Москва5 июл Вести.На следующей неделе у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание с правительством и продолжение работы с регионами. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Продолжится работа с регионами, предстоит совещание с правительством. Понятно, что будут явно и другие события, но о них мы с вами узнаем, что называется, по факту заявил Зарубин

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.