Москва5 июлВести.На следующей неделе у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание с правительством и продолжение работы с регионами. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Продолжится работа с регионами, предстоит совещание с правительством. Понятно, что будут явно и другие события, но о них мы с вами узнаем, что называется, по фактузаявил Зарубин
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.