Зарубин: Путин на следующей неделе проведет совещание по безопасности выборов

Путин проведет совещание по безопасности выборов и обратится к законодателям Зарубин: Путин на следующей неделе проведет совещание по безопасности выборов

Москва26 апр Вести.На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует провести совещание по безопасности выборов и обратиться к законодателям. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По информации Зарубина, российский лидер также посетит один из медицинских объектов по случаю дня работника скорой помощи.

Президент проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах. ... Еще обратится к Совету законодателей России рассказал он

Ранее Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.