Песков: выборы в Госдуму пройдут в полном соответствии с законом

В Кремле подтвердили подготовку к выборам в Госдуму Песков: выборы в Госдуму пройдут в полном соответствии с законом

Москва11 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к выборам в Государственную думу ведется в плановом порядке, а само голосование пройдет в полном соответствии с российским законодательством.

По его словам, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал важность проведения выборов независимо от внешних обстоятельств.

Ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством сказал Песков

Он также сообщил, что указ о назначении выборов в Госдуму будет подписан главой государства в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Депутатов Госдумы девятого созыва россиянам предстоит выбирать с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом в феврале сообщили в ЦИК РФ.