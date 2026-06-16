Путин назначил дату проведения выборов в Госдуму Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября

Москва16 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Государственную думу 20 сентября.

Соответствующий документ появился на портале опубликования правовых актов.

Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года говорится в тексте указа

В документе уточняется, что он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия намерена открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Она отметила, что их окончательное число будет зависеть от обстановки в конкретных странах.