Памфилова: начинается подготовка к выборам в Госдуму

Памфилова сообщила о старте подготовки к выборам в Госдуму Памфилова: начинается подготовка к выборам в Госдуму

Москва16 июн Вести.Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила о начале 16 июня избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщает канал ЦИК РФ в MAX.

Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов сказала Памфилова

Глава Центризбиркома напомнила, что будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.