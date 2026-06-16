Москва16 июнВести.Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила о начале 16 июня избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщает канал ЦИК РФ в MAX.
Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборовсказала Памфилова
Глава Центризбиркома напомнила, что будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.