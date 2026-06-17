ЦИК предложил провести голосование в Думу с 18 по 20 сентября

ЦИК предложил провести голосование в Думу в несколько дней ЦИК предложил провести голосование в Думу с 18 по 20 сентября

Москва17 июн Вести.Центральная избирательная комиссия России предлагает провести голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она отметила, что решение о многодневном голосовании принимает именно ЦИК.

Подготовленный проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах депутатов в Госдуму и других совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября сказала глава ведомства

Памфилова также подчеркнула, что голосование в течение трех дней стало традицией для российской избирательной системы.

Ранее сообщалось, что для проведения предстоящих парламентских выборов в России планируется открыть свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах для граждан, находящихся за рубежом.