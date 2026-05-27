Памфилова: выборы в ГД в 2026 г. будут самой сложной кампанией за последние годы

Москва27 мая Вести.Выборы депутатов Госдумы в 2026 году станут самой сложной избирательной кампанией за последние годы, считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, ее мнение приводит РИА Новости.

Это сложнейшая кампания будет не только этого года​​​. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы подчеркнула Памфилова в ходе заседания ЦИК России

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В них впервые примут участие избиратели из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.