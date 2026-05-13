Выборы в Государственную думу в 2026 году: когда пройдут, кто участвует и как избираются депутаты

Избирательные права россиян закреплены в Конституции РФ, и граждане страны с 18 лет имеют право избираться и выбирать. Осенью 2026 года в стране состоятся выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. ИС “Вести” рассказывает, когда они проходят, какие партии участвуют и как узнать свой избирательный участок и проголосовать.

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году

Дата голосования

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Их назначает президент России своим указом, который будет опубликован в июне. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.

На выборах действует смешанная пропорционально-мажоритарная система: половина депутатов, 225 человек, избираются по партийным спискам, а вторая часть — по одномандатным округам.

Число депутатов в Госдуме останется прежним — 450 человек. Срок их полномочий составит пять лет, до сентября 2031 года

Выдвижение кандидатов длилось до 30 апреля. Предыдущие выборы в Государственную думу проводились с 17 по 19 сентября 2021 года.

Список партий

В выборах разного уровня могут участвовать 19 зарегистрированных политических партий. От сбора подписей освобождаются 12 из них.

“Единая Россия”.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ).

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

“Справедливая Россия — Патриоты — За правду”.

“Новые люди”.

“Яблоко”.

Демократическая партия России.

“Зеленые”.

Партия “За справедливость”.

Партия прогресса.

Партия свободы и справедливости.

Партия пенсионеров.

“Коммунисты России”.

“Гражданская платформа”.

“Родина”.

Казачья партия.

Партия возрождения России.

“Зеленая альтернатива”.

Партия прямой демократии.

Сегодня численность депутатов Госдумы восьмого созыва от “Единой России” составляет 311 человек, от КПРФ — 56, от “Справедливой России” — 27, от ЛДПР — 22, от “Новых людей” — 15. Четыре депутата не входят ни в одну фракцию, однако обладают теми же правами и обязанностями.

В 1995 году в выборах участвовали 43 партии. Минимальное число приходится на 2011 год — семь

Изменения на выборах в 2026 году

В выборах 2026 года впервые примут участие избиратели из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кто может участвовать в выборах

Голосовать имеет право каждый совершеннолетний россиянин, и это закреплено статьей 4 Федерального закона № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ”. Не имеют права избирать и быть избранными люди, которые признаны недееспособными или находятся в местах лишения свободы.

Выдвинуть свою кандидатуру могут граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, которые не имеют иностранного гражданства или вида на жительство. Кандидаты по одномандатным избирательным округам могут участвовать в выборах как от политических партий, так и в качестве самовыдвиженцев. Во втором случае необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей, которые зарегистрированы в округе, или не менее 3 тыс. подписей по итогам избирательной кампании, если в округе менее 100 тыс. человек.

По какой системе проходят выборы в Государственную думу

Партийные списки

В России действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов в ГД РФ. Избираются 450 депутатов, из которых 225 — по партийным спискам. Перечни формируются политическими партиями, а кандидаты определяются в ходе тайного голосования. Это регулируется статьей 39 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы”. Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) регистрирует федеральные списки и публикует их в открытом доступе.

Партийный список состоит из общефедеральной части, куда должны быть включены от 200 до 400 кандидатов, и региональных групп — не менее 35

Россиянин голосует за партию и ее список, а не за одного конкретного человека. 225 мандатов распределяются пропорционально числу голосов, поданных за списки.

Одномандатные округа

ЦИК делит страну на 225 округов, и от каждого в Госдуму избирается один депутат: либо от партии, либо самовыдвиженец. Побеждает тот, кто получает наибольшее количество голосов в своем регионе. Здесь, в отличие от партийных списков, россияне голосуют не за политическую силу, а за конкретного человека. Само голосование — прямое и тайное.

Проходной барьер для партий

Проходной барьер в Госдуму для партий составляет 5% голосов. Их необходимо получить федеральному списку кандидатов, чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.

В основу распределения мест положен метод Хэйра, разработанный британским адвокатом Томасом Хэйром в 1855 году:

Сумма голосов, которые подали избиратели за все прошедшие барьер партии, делится на число мандатов по федеральному избирательному округу — 225. Это первое избирательное частное. Затем голоса, поданные за каждый прошедший список, делятся на первое избирательное частное. Целая часть получившегося числа — это количество мандатов для каждой партии. Остальные мандаты передаются партиям, у которых дробная часть числа, получившегося в результате деления, оказывается наибольшей.

Политические силы, которые набрали менее 5% голосов, не получают представительства в думе.

В 2026 году российский парламентаризм отмечает юбилей — 120 лет с основания первой Госдумы Российской империи

Как будет проходить голосование

Голосование на избирательном участке

По приходе в участок избиратель должен предоставить паспорт, после чего ему выдается бюллетень. На выборах в Госдуму обычно их два: по федеральному округу (за партийный список) и одномандатному (за конкретного человека). Далее необходимо пройти в кабину или иное место, которое специально оборудовано для тайного голосования, и заполнить каждый бюллетень, поставив любой знак в одном квадрате напротив выбранного списка и кандидата. После этого бюллетени опускаются в ящик.

Также в некоторых регионах в участках установлены терминалы для электронного голосования. Чтобы им воспользоваться, нужно приложить к сканеру паспорт. После того, как система найдет человека в списке избирателей, на экран будет выведен анонимный бюллетень. Там следует поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать “Проголосовать”.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени

Перед началом голосования председатель УИК показывает присутствующим пустые переносные и стационарные ящики, после чего их опечатывают или пломбируют, и участок объявляется открытым. В помещении могут находиться наблюдатели и другие лица, которым закон дает такое право.

Можно ли проголосовать не по месту регистрации

Проголосовать можно на избирательном участке по месту проживания или нахождения — во втором случае понадобится заранее подать заявление о внесении своей фамилии в список избирателей через сервис “Мобильный избиратель”. Также механизмом могут воспользоваться люди, у которых нет регистрации в РФ.

Дистанционное электронное голосование

В России действует система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью которой можно принять участие в выборах не выходя из дома — со смартфона, планшета или компьютера. Платформа начнет принимать голоса примерно с 8.00 часов 18 сентября до 19.59 часов 20 сентября. Для онлайн-голосования понадобится иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах”.

Как проголосовать на портале ДЭГ:

Авторизоваться на портале “Госуслуги” и подать заявление об участии в ДЭГ не позднее чем за три дня до начала голосования. Дождаться обновления статуса заявления (“Учтено”). Зайти на сайт ДЭГ с использованием логина и пароля от “Госуслуг” в любой из дней и подтвердить личность кодом из sms. После этого появится доступ к бюллетеню для голосования. Поставить в онлайн-бюллетене галочку. Нажать “Проголосовать”.

Голосование на дому

Если россиянин не может прийти в участок по уважительной причине, например, из-за болезни или инвалидности, он имеет право проголосовать на дому. Для этого нужно заранее подать заявление в УИК в течение 10 дней до начала голосования. Если оно будет одобрено, члены комиссии прибудут к нему домой с переносной урной для голосования.

Как узнать свой избирательный участок

Онлайн. Найти адрес участка, контакты и информацию о членах комиссии можно за одну минуту:

Зайти на сайт ЦИК. Открыть раздел “Найти свой избирательный участок”. Ввести свой адрес проживания.

Позвонить. Узнать об участке можно в информационно-справочном центре ЦИК по номеру 8 (800) 200-00-20. Звонок бесплатный.

Где и когда смотреть результаты выборов

Результаты думских выборов в 2026 году будут доступны на официальном сайте ЦИК. Подсчет начнется сразу после окончания времени голосования в последний день. Предварительные результаты станут известны 20–21 сентября. О них также сообщат СМИ.

Центризбирком устанавливает общие результаты не позднее чем через две недели после единого дня голосования, а официально публикует — в течение трех недель. Это указано в статье 90 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ”. Из этого следует, что общие результаты станут доступны не позднее 4 октября, а официально опубликованы — до 11 октября 2026 года.