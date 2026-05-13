Избирательные права россиян закреплены в Конституции РФ, и граждане страны с 18 лет имеют право избираться и выбирать. Осенью 2026 года в стране состоятся выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. ИС “Вести” рассказывает, когда они проходят, какие партии участвуют и как узнать свой избирательный участок и проголосовать.

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году

Дата голосования

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Их назначает президент России своим указом, который будет опубликован в июне. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.

На выборах действует смешанная пропорционально-мажоритарная система: половина депутатов, 225 человек, избираются по партийным спискам, а вторая часть — по одномандатным округам.

Число депутатов в Госдуме останется прежним — 450 человек. Срок их полномочий составит пять лет, до сентября 2031 года

Выдвижение кандидатов длилось до 30 апреля. Предыдущие выборы в Государственную думу проводились с 17 по 19 сентября 2021 года.

Госдума 2020 АР Фото: Associated Press

Список партий

В выборах разного уровня могут участвовать 19 зарегистрированных политических партий. От сбора подписей освобождаются 12 из них.

  • “Единая Россия”.
  • Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ).
  • Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).
  • “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”.
  • “Новые люди”.
  • “Яблоко”.
  • Демократическая партия России.
  • “Зеленые”.
  • Партия “За справедливость”.
  • Партия прогресса.
  • Партия свободы и справедливости.
  • Партия пенсионеров.
  • “Коммунисты России”.
  • “Гражданская платформа”.
  • “Родина”.
  • Казачья партия.
  • Партия возрождения России.
  • “Зеленая альтернатива”.
  • Партия прямой демократии.

Сегодня численность депутатов Госдумы восьмого созыва от “Единой России” составляет 311 человек, от КПРФ — 56, от “Справедливой России” — 27, от ЛДПР — 22, от “Новых людей” — 15. Четыре депутата не входят ни в одну фракцию, однако обладают теми же правами и обязанностями.

В 1995 году в выборах участвовали 43 партии. Минимальное число приходится на 2011 год — семь

Изменения на выборах в 2026 году

В выборах 2026 года впервые примут участие избиратели из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кто может участвовать в выборах

Голосовать имеет право каждый совершеннолетний россиянин, и это закреплено статьей 4 Федерального закона № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ”. Не имеют права избирать и быть избранными люди, которые признаны недееспособными или находятся в местах лишения свободы.

Выдвинуть свою кандидатуру могут граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, которые не имеют иностранного гражданства или вида на жительство. Кандидаты по одномандатным избирательным округам могут участвовать в выборах как от политических партий, так и в качестве самовыдвиженцев. Во втором случае необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей, которые зарегистрированы в округе, или не менее 3 тыс. подписей по итогам избирательной кампании, если в округе менее 100 тыс. человек.

Выборы в Госдуму подсчет голосов ТАСС 2 Фото: Антон Буценко/ТАСС

По какой системе проходят выборы в Государственную думу

Партийные списки

В России действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов в ГД РФ. Избираются 450 депутатов, из которых 225 — по партийным спискам. Перечни формируются политическими партиями, а кандидаты определяются в ходе тайного голосования. Это регулируется статьей 39 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы”. Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) регистрирует федеральные списки и публикует их в открытом доступе.

Партийный список состоит из общефедеральной части, куда должны быть включены от 200 до 400 кандидатов, и региональных групп — не менее 35

Россиянин голосует за партию и ее список, а не за одного конкретного человека. 225 мандатов распределяются пропорционально числу голосов, поданных за списки.

Одномандатные округа

ЦИК делит страну на 225 округов, и от каждого в Госдуму избирается один депутат: либо от партии, либо самовыдвиженец. Побеждает тот, кто получает наибольшее количество голосов в своем регионе. Здесь, в отличие от партийных списков, россияне голосуют не за политическую силу, а за конкретного человека. Само голосование — прямое и тайное.

Проходной барьер для партий

Проходной барьер в Госдуму для партий составляет 5% голосов. Их необходимо получить федеральному списку кандидатов, чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.

В основу распределения мест положен метод Хэйра, разработанный британским адвокатом Томасом Хэйром в 1855 году:

  1. Сумма голосов, которые подали избиратели за все прошедшие барьер партии, делится на число мандатов по федеральному избирательному округу — 225. Это первое избирательное частное.
  2. Затем голоса, поданные за каждый прошедший список, делятся на первое избирательное частное. Целая часть получившегося числа — это количество мандатов для каждой партии.
  3. Остальные мандаты передаются партиям, у которых дробная часть числа, получившегося в результате деления, оказывается наибольшей.

Политические силы, которые набрали менее 5% голосов, не получают представительства в думе.

В 2026 году российский парламентаризм отмечает юбилей — 120 лет с основания первой Госдумы Российской империи

Госдума АР Фото: Associated Press

Как будет проходить голосование

Голосование на избирательном участке

По приходе в участок избиратель должен предоставить паспорт, после чего ему выдается бюллетень. На выборах в Госдуму обычно их два: по федеральному округу (за партийный список) и одномандатному (за конкретного человека). Далее необходимо пройти в кабину или иное место, которое специально оборудовано для тайного голосования, и заполнить каждый бюллетень, поставив любой знак в одном квадрате напротив выбранного списка и кандидата. После этого бюллетени опускаются в ящик.

Также в некоторых регионах в участках установлены терминалы для электронного голосования. Чтобы им воспользоваться, нужно приложить к сканеру паспорт. После того, как система найдет человека в списке избирателей, на экран будет выведен анонимный бюллетень. Там следует поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать “Проголосовать”.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени

Перед началом голосования председатель УИК показывает присутствующим пустые переносные и стационарные ящики, после чего их опечатывают или пломбируют, и участок объявляется открытым. В помещении могут находиться наблюдатели и другие лица, которым закон дает такое право.

Можно ли проголосовать не по месту регистрации

Проголосовать можно на избирательном участке по месту проживания или нахождения — во втором случае понадобится заранее подать заявление о внесении своей фамилии в список избирателей через сервис “Мобильный избиратель”. Также механизмом могут воспользоваться люди, у которых нет регистрации в РФ.

Россия, Единый день голосования, элетронный бюллетень, дистанционное голосование госуслуги (фото: ТАСС) Фото: Владимир Андреев/ТАСС

Дистанционное электронное голосование

В России действует система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью которой можно принять участие в выборах не выходя из дома — со смартфона, планшета или компьютера. Платформа начнет принимать голоса примерно с 8.00 часов 18 сентября до 19.59 часов 20 сентября. Для онлайн-голосования понадобится иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах”.

Как проголосовать на портале ДЭГ:

  1. Авторизоваться на портале “Госуслуги” и подать заявление об участии в ДЭГ не позднее чем за три дня до начала голосования.
  2. Дождаться обновления статуса заявления (“Учтено”).
  3. Зайти на сайт ДЭГ с использованием логина и пароля от “Госуслуг” в любой из дней и подтвердить личность кодом из sms. После этого появится доступ к бюллетеню для голосования.
  4. Поставить в онлайн-бюллетене галочку.
  5. Нажать “Проголосовать”.

Голосование на дому

Если россиянин не может прийти в участок по уважительной причине, например, из-за болезни или инвалидности, он имеет право проголосовать на дому. Для этого нужно заранее подать заявление в УИК в течение 10 дней до начала голосования. Если оно будет одобрено, члены комиссии прибудут к нему домой с переносной урной для голосования.

Подсчет голосов бюллетени (ТАСС) 5 Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как узнать свой избирательный участок

Онлайн. Найти адрес участка, контакты и информацию о членах комиссии можно за одну минуту:

  1. Зайти на сайт ЦИК.
  2. Открыть раздел “Найти свой избирательный участок”.
  3. Ввести свой адрес проживания.

Позвонить. Узнать об участке можно в информационно-справочном центре ЦИК по номеру 8 (800) 200-00-20. Звонок бесплатный.

Где и когда смотреть результаты выборов

Результаты думских выборов в 2026 году будут доступны на официальном сайте ЦИК. Подсчет начнется сразу после окончания времени голосования в последний день. Предварительные результаты станут известны 20–21 сентября. О них также сообщат СМИ.

Центризбирком устанавливает общие результаты не позднее чем через две недели после единого дня голосования, а официально публикует — в течение трех недель. Это указано в статье 90 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ”. Из этого следует, что общие результаты станут доступны не позднее 4 октября, а официально опубликованы — до 11 октября 2026 года.