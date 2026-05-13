Избирательные права россиян закреплены в Конституции РФ, и граждане страны с 18 лет имеют право избираться и выбирать. Осенью 2026 года в стране состоятся выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. ИС “Вести” рассказывает, когда они проходят, какие партии участвуют и как узнать свой избирательный участок и проголосовать.
Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году
Дата голосования
Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Их назначает президент России своим указом, который будет опубликован в июне. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.
На выборах действует смешанная пропорционально-мажоритарная система: половина депутатов, 225 человек, избираются по партийным спискам, а вторая часть — по одномандатным округам.
Число депутатов в Госдуме останется прежним — 450 человек. Срок их полномочий составит пять лет, до сентября 2031 года
Выдвижение кандидатов длилось до 30 апреля. Предыдущие выборы в Государственную думу проводились с 17 по 19 сентября 2021 года.
Список партий
В выборах разного уровня могут участвовать 19 зарегистрированных политических партий. От сбора подписей освобождаются 12 из них.
- “Единая Россия”.
- Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ).
- Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).
- “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”.
- “Новые люди”.
- “Яблоко”.
- Демократическая партия России.
- “Зеленые”.
- Партия “За справедливость”.
- Партия прогресса.
- Партия свободы и справедливости.
- Партия пенсионеров.
- “Коммунисты России”.
- “Гражданская платформа”.
- “Родина”.
- Казачья партия.
- Партия возрождения России.
- “Зеленая альтернатива”.
- Партия прямой демократии.
Сегодня численность депутатов Госдумы восьмого созыва от “Единой России” составляет 311 человек, от КПРФ — 56, от “Справедливой России” — 27, от ЛДПР — 22, от “Новых людей” — 15. Четыре депутата не входят ни в одну фракцию, однако обладают теми же правами и обязанностями.
В 1995 году в выборах участвовали 43 партии. Минимальное число приходится на 2011 год — семь
Изменения на выборах в 2026 году
В выборах 2026 года впервые примут участие избиратели из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Кто может участвовать в выборах
Голосовать имеет право каждый совершеннолетний россиянин, и это закреплено статьей 4 Федерального закона № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ”. Не имеют права избирать и быть избранными люди, которые признаны недееспособными или находятся в местах лишения свободы.
Выдвинуть свою кандидатуру могут граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, которые не имеют иностранного гражданства или вида на жительство. Кандидаты по одномандатным избирательным округам могут участвовать в выборах как от политических партий, так и в качестве самовыдвиженцев. Во втором случае необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей, которые зарегистрированы в округе, или не менее 3 тыс. подписей по итогам избирательной кампании, если в округе менее 100 тыс. человек.
По какой системе проходят выборы в Государственную думу
Партийные списки
В России действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов в ГД РФ. Избираются 450 депутатов, из которых 225 — по партийным спискам. Перечни формируются политическими партиями, а кандидаты определяются в ходе тайного голосования. Это регулируется статьей 39 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы”. Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) регистрирует федеральные списки и публикует их в открытом доступе.
Партийный список состоит из общефедеральной части, куда должны быть включены от 200 до 400 кандидатов, и региональных групп — не менее 35
Россиянин голосует за партию и ее список, а не за одного конкретного человека. 225 мандатов распределяются пропорционально числу голосов, поданных за списки.
Одномандатные округа
ЦИК делит страну на 225 округов, и от каждого в Госдуму избирается один депутат: либо от партии, либо самовыдвиженец. Побеждает тот, кто получает наибольшее количество голосов в своем регионе. Здесь, в отличие от партийных списков, россияне голосуют не за политическую силу, а за конкретного человека. Само голосование — прямое и тайное.
Проходной барьер для партий
Проходной барьер в Госдуму для партий составляет 5% голосов. Их необходимо получить федеральному списку кандидатов, чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.
В основу распределения мест положен метод Хэйра, разработанный британским адвокатом Томасом Хэйром в 1855 году:
- Сумма голосов, которые подали избиратели за все прошедшие барьер партии, делится на число мандатов по федеральному избирательному округу — 225. Это первое избирательное частное.
- Затем голоса, поданные за каждый прошедший список, делятся на первое избирательное частное. Целая часть получившегося числа — это количество мандатов для каждой партии.
- Остальные мандаты передаются партиям, у которых дробная часть числа, получившегося в результате деления, оказывается наибольшей.
Политические силы, которые набрали менее 5% голосов, не получают представительства в думе.
В 2026 году российский парламентаризм отмечает юбилей — 120 лет с основания первой Госдумы Российской империи
Как будет проходить голосование
Голосование на избирательном участке
По приходе в участок избиратель должен предоставить паспорт, после чего ему выдается бюллетень. На выборах в Госдуму обычно их два: по федеральному округу (за партийный список) и одномандатному (за конкретного человека). Далее необходимо пройти в кабину или иное место, которое специально оборудовано для тайного голосования, и заполнить каждый бюллетень, поставив любой знак в одном квадрате напротив выбранного списка и кандидата. После этого бюллетени опускаются в ящик.
Также в некоторых регионах в участках установлены терминалы для электронного голосования. Чтобы им воспользоваться, нужно приложить к сканеру паспорт. После того, как система найдет человека в списке избирателей, на экран будет выведен анонимный бюллетень. Там следует поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать “Проголосовать”.
Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени
Перед началом голосования председатель УИК показывает присутствующим пустые переносные и стационарные ящики, после чего их опечатывают или пломбируют, и участок объявляется открытым. В помещении могут находиться наблюдатели и другие лица, которым закон дает такое право.
Можно ли проголосовать не по месту регистрации
Проголосовать можно на избирательном участке по месту проживания или нахождения — во втором случае понадобится заранее подать заявление о внесении своей фамилии в список избирателей через сервис “Мобильный избиратель”. Также механизмом могут воспользоваться люди, у которых нет регистрации в РФ.
Дистанционное электронное голосование
В России действует система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью которой можно принять участие в выборах не выходя из дома — со смартфона, планшета или компьютера. Платформа начнет принимать голоса примерно с 8.00 часов 18 сентября до 19.59 часов 20 сентября. Для онлайн-голосования понадобится иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах”.
Как проголосовать на портале ДЭГ:
- Авторизоваться на портале “Госуслуги” и подать заявление об участии в ДЭГ не позднее чем за три дня до начала голосования.
- Дождаться обновления статуса заявления (“Учтено”).
- Зайти на сайт ДЭГ с использованием логина и пароля от “Госуслуг” в любой из дней и подтвердить личность кодом из sms. После этого появится доступ к бюллетеню для голосования.
- Поставить в онлайн-бюллетене галочку.
- Нажать “Проголосовать”.
Голосование на дому
Если россиянин не может прийти в участок по уважительной причине, например, из-за болезни или инвалидности, он имеет право проголосовать на дому. Для этого нужно заранее подать заявление в УИК в течение 10 дней до начала голосования. Если оно будет одобрено, члены комиссии прибудут к нему домой с переносной урной для голосования.
Как узнать свой избирательный участок
Онлайн. Найти адрес участка, контакты и информацию о членах комиссии можно за одну минуту:
- Зайти на сайт ЦИК.
- Открыть раздел “Найти свой избирательный участок”.
- Ввести свой адрес проживания.
Позвонить. Узнать об участке можно в информационно-справочном центре ЦИК по номеру 8 (800) 200-00-20. Звонок бесплатный.
Где и когда смотреть результаты выборов
Результаты думских выборов в 2026 году будут доступны на официальном сайте ЦИК. Подсчет начнется сразу после окончания времени голосования в последний день. Предварительные результаты станут известны 20–21 сентября. О них также сообщат СМИ.
Центризбирком устанавливает общие результаты не позднее чем через две недели после единого дня голосования, а официально публикует — в течение трех недель. Это указано в статье 90 № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ”. Из этого следует, что общие результаты станут доступны не позднее 4 октября, а официально опубликованы — до 11 октября 2026 года.