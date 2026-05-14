Москва14 маяВести.Прямые выборы высших должностных лиц пройдут в единый день голосования в сентябре в восьми российских регионах, но это число еще может измениться, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, которое транслировалось на его сайте.
Выборы высших должностных лиц в восьми субъектах РФ, это величина переменчивая, и, скорее всего, она может изменитьсясказала Памфилова
Она добавила, что региональные парламенты по представлению президента выберут высших должностных лиц еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
По ее словам, всего в единый день голосования будут организованы свыше 2,2 тысячи избирательных кампаний, в том числе состоятся выборы законодательных органов в трех регионах.
В среду были опубликованы указы президента РФ Владимира Путина об отставке губернаторов Белгородской и Брянской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова.