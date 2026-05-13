Москва13 маяВести.Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщает Кремль. Соответствующий указ подписал глава государства.
В связи с заявлением губернатора Брянской области Богомаза А. В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю: принять отставку губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желаниюсказано в сообщении
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук.