Москва13 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщает Кремль. Соответствующий указ подписал глава государства.

В связи с заявлением губернатора Брянской области Богомаза А​​​. В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю: принять отставку губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию