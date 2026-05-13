Москва13 маяВести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в разговоре с РИА Новости прокомментировал свое назначение. Он назвал случившееся большой честью.
В среду, 13 мая, президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза. Егор Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области.
Большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущейподелился Ковальчук эмоциями
Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Он получил три высших образования. Является выпускником шестого потока так называемой "школы губернаторов".