Хинштейн созвонился с ушедшими в отставку губернаторами Богомазом и Гладковым Хинштейн поблагодарил Гладкова и Богомаза за совместную работу

Москва13 мая Вести.Глава Курской области Александр Хинштейн связался с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Сегодня, 13 мая они ушли в отставку с постов губернаторов Брянской и Белгородской областей. О своем звонке политик рассказал в мессенджере MAX.

Хинштейн поблагодарил Александра Васильевича и Вячеслава Владимировича за совместную работу. Он подчеркнул, что на их три региона выпали тяжелейшие испытания.

Не раз говорил, что соседи ближе, чем родственники: то, через что проходят Курск, Белгород, Брянск, невозможно преодолеть в одиночку сказано в сообщении

Глава субъекта выразил уверенность, что с назначенными новыми руководителями регионов куряне также смогут вытроить братские отношения и будут впредь поддерживать друг друга.