Москва20 апр Вести.Губернатор Александр Хинштейн, попавший 22 января в ДТП, вернулся после реабилитации в Курскую область и преступил в полной мере к рабочим обязанностям. Об этом он рассказал в видео-обращении, опубликованном в его канале в мессенджере MAX.

С сегодняшнего дня выхожу в полноценный рабочий режим. Завершил курс реабилитации, несмотря на то, что полностью еще нога не восстановилась, — слишком серьезная травма. Какое–то время придется еще заниматься сказал он

Хинштейн также отметил, что соскучился по Курской земле, курянам и работе, а впереди много задач, которые нужно выполнить.

На сложном участке дороги 22 января из-за плохих погодных условий автомобиль, в котором ехал губернатор, занесло и выбросило на обочину. Пострадавшему диагностировали перелом бедренной кости, переломы трех ребер и двух поперечных отростков позвонка. Он перенес операцию. 2 февраля его выписали из больницы, а 18 февраля Хинштейн рассказал, что отправится в Москву для продолжения реабилитации.