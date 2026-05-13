Жога: Шуваев займется развитием Белгородской области с присущей ему энергией Жога прокомментировал назначение Шуваева врио губернатора Белгородской области

Москва13 мая Вести.Александр Шуваев, назначенный врио губернатора Белгородской области, займется развитием региона с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, участник программы "Время героев" Артем Жога, поздравляя Шуваева.

Поздравляю моего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области!... Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области написал он в своем канале в MAX

Жога рассказал, что встречался с Шуваевым как на линии боевого соприкосновения, так и в гражданской жизни - на программе "Время героев".

Он отметил, что Шуваев удостоен званий Героя России и Героя Луганской Народной Республики. Он бесстрашный десантник и опытный защитник Отечества.

За его плечами десятки успешных операций, самая известная из которых - освобождение Авдеевки в Донбассе отметил он

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и своим указом назначил врио главы региона Александра Шуваева.