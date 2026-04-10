Москва10 апр Вести.Заместитель губернатора Иркутской области, Герой России, генерал-майор Александр Шуваев рассматривается как основной претендент на должность главы Белгородской области в случае отставки действующего губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом газете "Ведомости" сообщили два источника, близких к администрации президента России.

7 апреля издание со ссылкой на три источника написало, что Гладков может покинуть занимаемую должность до запланированных на сентябрь 2026 года выборов.

Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области, окончил Рязанский институт Воздушнодесантных войск и Общевойсковую академию Вооруженных сил. Его военная карьера началась в 2002 году в Омске, затем он продолжил службу в Ставрополе.

В 2015 году Шуваев стал заместителем командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Туле, а в 2017 году возглавил 51-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, также дислоцированный в Туле.

Александр Шуваев принимал участие в антитеррористической операции на Северном Кавказе, в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, выполнял боевые задачи в Сирии, а также участвовал в специальной военной операции на Украине.

Офицер был удостоен звания Героя России, а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

С 2025 года Шуваев является участником программы "Время героев". В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курирует работу правоохранительных органов.

В оперштабе Белгородской области 7 апреля уточняли, что глава региона по-прежнему находится на своем посту.

Днем 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о возможной отставке Вячеслава Гладкова.