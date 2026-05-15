Москва15 мая Вести.Официальные каналы в социальных сетях завел временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Теперь врио главы региона представлен в мессенджере MAX, "ВКонтакте" и Telegram.

В своей первой публикации Александр Шуваев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и заверил, что понимает ответственность перед жителями Белгородской области.

Сделаю все, чтобы это доверие оправдать — и перед Верховным Главнокомандующим, и перед каждым из вас. Мой путь — это путь офицера. И ответственность за жизни людей, за их безопасность — мой приоритет номер один. написал врио губернатора в мессенджере MAX

В числе вызовов, стоящих перед регионом, Шуваев отметил безопасность и защиту мирных жителей, всестороннюю поддержку участников СВО и их близких, восстановление и развитие пострадавших территорий, повышение качества жизни, укрепление экономики, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Также новый врио главы региона анонсировал рабочие поездки по муниципалитетам, которые должны состояться в ближайшие дни.

Александр Шуваев был назначен на должность врио губернатора Белгородской области 13 мая. Он сменил на посту Вячеслава Гладкова.