Москва15 маяВести.Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев поблагодарил команду бывшего главы региона Вячеслава Гладкова за обеспечение стабильности в тяжелейших условиях.
Шуваева в пятницу представили на новом посту в здании правительства региона. На церемонии врио губернатора отметил приграничное положение Белгородской области.
Хочу поблагодарить команду лично Вячеслава Владимировича за стабильность в регионе в тяжелейших условияхсказал Шуваев
Он подчеркнул железный характер жителей региона, их самоотверженность, мужество и героизм.
Экс-глава Белгородской области Гладков ранее был награжден орденом Александра Невского.
Александр Шуваев – генерал-майор, Герой России. Был участником программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.