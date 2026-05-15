Москва15 мая Вести.Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев поблагодарил команду бывшего главы региона Вячеслава Гладкова за обеспечение стабильности в тяжелейших условиях.

Шуваева в пятницу представили на новом посту в здании правительства региона. На церемонии врио губернатора отметил приграничное положение Белгородской области.

Хочу поблагодарить команду лично Вячеслава Владимировича за стабильность в регионе в тяжелейших условиях сказал Шуваев

Он подчеркнул железный характер жителей региона, их самоотверженность, мужество и героизм.

Экс-глава Белгородской области Гладков ранее был награжден орденом Александра Невского.

Александр Шуваев – генерал-майор, Герой России. Был участником программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.